Frederik fanget i Bundesligaen: Magtesløs

Frederik Rønnow har ikke fået den forventede spille tid i Eintracht Frankfurt, og det får nu den danske målmand til at kigge sig om efter en ny arbejdsgiver.

Det fortæller han overfor TV2 SPORT.

Den danske målmand kom til den tyske klub i sommeren 2018 efter sit ophold i Brøndby.

I de to første sæsoner i Frankfurt har Rønnow stået i skyggen af Kevin Trapp. Den tyske keeper har været klart førstevalg, hvorfor Rønnow blot har spillet 21 kampe de seneste to sæsoner. 11 af dem i Bundesligaen.

Frederik Rønnow under træningen med landsholdet. Arkivfoto: Claus Bonnerup

Nu taler danskeren ud om oplevelsen med at være næstbedst på målmandsposten i den tyske klub.

- Det er det, der har været så svært her. Jeg har følt, at det nærmest er lige meget, hvordan jeg eller ham den anden har gjort det, så er det ham, der har spillet hver eneste weekend. Og det er jeg ikke interesseret i, siger Rønnow.

- Jeg vil spille, og det er selvfølgelig også derfor, der er snak om, at der skal ske noget. Jeg føler ikke, chancen her er stor nok for at spille.

Tidligere på ugen udtalte sportsdirektøren i Frankfurt, Bruno Hübner, at klubben vil lade Rønnow gå for et acceptabelt bud.