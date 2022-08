Frygtelige anklager: Sparkede gravid kæreste i maven

Dortmund-spilleren Nico Schulz er blevet anklaget for vold af sin ekskæreste.

Anklagemyndigheden i Dortmund bekræfter ifølge Der Spiegel over for nyhedsbureauet SID, at hun lørdag aften indgav en anmeldelse.

- Huset blev gennemsøgt, og lagringsmedier blev sikret, siger anklageren Sonja Frodermann til nyhedsbureauet.

Sagen kommer bag på Bundesliga-klubben.

- Vi var ikke klar over anklagemyndighedens efterforskning omhandlende Nico Schulz' privatliv før i dag. Vi vil tale direkte med spilleren om de alvorlige anklager, lyder det fra Dortmund i avisen Bild.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Nico Schulz (tv) i selskab med Erling Haaland og Jude Bellingham. Foto: Frank Hoermann / SVEN SIMON/Ritzau Scanpix

Bild skriver desuden, at avisen er i besiddelse af e-mails, WhatsApp-beskeder og billeder, som angiveligt beviser visse forseelser.

Det fremgår af avisens artikel, at Schulz blandt andet er beskyldt for at have sparket sin gravide kæreste i maven.

Schulz var ikke med, da Dortmund lørdag indledte sæsonen med en sejr på 1-0 hjemme over Bayer Leverkusen.

Den 29-årige forsvarsspiller har spillet for Dortmund de seneste to år.

Han står desuden noteret for 12 kampe for det tyske A-landshold.