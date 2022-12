Frygter for sin far: Forsvundet i dagevis

Over 400 mennesker leder efter Magdeburg-spilleren Kai Brünkers far

Julen har været alt andet end hyggelig for den 28-årige Magdeburg-spiller Kai Brünker.

Siden 23. december har tyskerens 61-årige far, Dirk, været forsvundet.

Det skriver den tyske avis Bild.

Over 400 mennesker var med til at lede efter faren i området omkring hans hjemby Villingen i Schwarzwald anden juledag, men desværre uden held.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Det lokale politi har udsendt en efterlysning med billede.

'Politiet i Villingen leder efter 61-årige Dirk B. fra Villingen. Han blev sidst set 23. december 2022 omkring klokken 20.30 på restauranten Ott i det centrale Villingen.'

'I modsætning til de andre i selskabet, vendte han ikke hjem til sin adresse, hvorfor hans familie har meldt ham savnet.'

Annonce:

'Siden det ikke kan udelukkes, at der er sket ham noget, eller at han er i en hjælpeløs situation, er politiet afhængig af information fra borgerne,' skriver politiet sammen med et signalement og billede af Dirk.

Bild skriver, at politiet blandt andet har gjort brug af helikopter og termiske kameraer i forsøget på at finde Dirk.

Kai Brünker har på sin Instagram-story takket de mennesker, der har hjulpet med at lede efter hans far.

'Tak til alle, der var der i dag (26. december, red.). Vi havde desværre ikke held med at finde min far. Men vi fik gennemsøgt et meget stort område,' skriver fodboldspilleren.

Kai Brünker har spillet i 2. Bundesliga-klubben Magdeburg siden 2020. Han har tidligere spillet i blandt andet Bradford og Sonnenhof Grossaspach.