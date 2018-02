Fuld Bundesliga-spiller i voldsomt uheld: Sådan ville han snyde politiet

En ung Hamburger SV-spiller har dummet sig totalt.

Den unge schweiziske midtbanespiller Vasilije Janjicic havnede torsdag på forsiderne i Tyskland og Schweiz efter at have kørt spirituskørsel uden kørekort og være skyld i et kæmpe sammenstød i Elbtunnel med flere biler involveret.

Bagefter forsøgte han at lyve overfor politiet.

Hæderkronede Hamburger SV har, oveni et truende farvel til Bundesligaen efter 55 års uafbrudt deltagelse, fået smidt en yderst pinlig sag på bordet.

Den 19 årige Vasiliji Janjicic, der så sent som lørdag sad på bænken i 1-2 nederlaget til Bayer Leverkusen, kørte natten til torsdag galt i en pæn stor brandert, da han med 160 km i timen ville skifte bane i Elbtunnel.

Resultatet blev, at HSV-talentet uden kørekort var årsag til en kæmpe sammenstød. Han fik efterfølgende målt en promille på 0,64.

Forinden havde schweizeren forsøgte at skjule sin identitet ved at give politiet sin tvillingbroders personlige data.

Efter at have sovet branderten ud og vågnet med i hvert fald moralske tømmermænd har den unge schweizer ikke kun stået skoleret for Hamburger SV's ledelse.

Vasiliji Janicic har hurtigt været ude for at undskylde sin dumhed overfor holdkammerater, ledelse, fans og andre, der støtter den nedrykningstruede storklub.

Sportschef Jens Todt har gjort ham det klart, at der vil komme en eller anden form straf og bøde fra myndighederne, hvorefter HSV vil tage stilling til, hvordan klubben til straffe ham yderligere.

- Jeg har hæftet mig ved, at der ikke er sket personskade, er sportschefen citeret for.

- Der er tale om en ung mand, der skal lære af sine fejl.

Sportschefen har meget andet at at tænke på i forvejen.

Lørdag kan Hamburger SV ikke tåle et nederlag i lørdagens udekamp mod Thomas Delaneys Werder Bremen, som heller ikke har reddet sig endnu en sæson i Bundesligaen.

Så der er tale om en seks-points kamp mellem naboer.

Det er kun i nødstilfælde, at Vasiliji Janicic bruges.Trods halvanden år i klubben er han indtil noteret for seks kampe.

