Fuldstændig ustyrlige Bayern går mål-amok

Bochum fik én over snudeskaftet på Allianz Arena lørdag eftermiddag

De kan bare ikke holde op med at score mål.

Efter midtugens Champions League-rundbarbering af FC Barcelona, der blev banket på plads på Camp Nou med 3-0 (hvor Barca-stjernen efterrfølgende brød sammen), fortsatte Bayern München lørdag med at spille med musklerne.

Denne gang mod sagesløse Vfl Bochum. Og denne gang hjemme på Allianz Arena.

Det skulle med andre ord blive rigtig grimt.

Og det blev det. 7-0 stod der på måltavlen, da Bochum-spillerne endelig fik lov at forlade mareridtet i München.

7-0. Og så havde Thomas Müller endda fået underkendt et mål i slutfasen, efter dommer Tobias Weiz havde genset episoden på VAR.

Lewandowski kom også på måltavlen. Selvfølgelig. Foto: Andreas Gebert/Reuters/Ritzau Scanpix

Og så sidder du nok og tænker: Gad vide om Robert Lewandowski scorede fire eller fem mål. Eller måske alle syv?

Svaret må skuffe. Den grumme polak blev kun noteret for et enkelt mål, og han var endda på banen. I hele 68 minutter. Men det understreger bare, hvor ubehagelig en offensiv, Julian Nagelsmann råder over.

Leroy Sané, Joshua Kimmich og Serge Gnabry scorede de første tre i 1. halvleg, mens Vassilios Lambropoulos gjorde det til 4-0 med en scoring i eget net kort før pausen.

Lewandowski øgede til 5-0, inden Kimmich med sit andet mål og Eric Maxim Choupo-Moting scorede kampens sidste mål. Og det endda hele 11 minutter før tid.

Og så lige tilbage til Lewandowski, der måske måtte nøjes med en enkelt mål men til gengæld kunne glæde sig over en rekord. Hans mål betød, at han nu er den spiller, der har scoret i flest hjemmekampe i træk i Bundesligaens historie - 13. Dermed er han én bedre end to andre legender i tysk fodbold; Gerd Müller og Jupp Heynckes.

Bo Svensson på sidelinjen i lørdagens kamp. Foto: Daniel Roland/AFP/Ritzau Scanpix

Sejren bringer Bayern på 13 point efter fem kampe - hvilket bringer dem op på førstepladsen.

Det var sjette kamp i træk, Bayern München scorede minimum tre mål...

Andetsteds i tysk fodbold blev Mads Pedersen skiftet ind for Augsburg, der hjemme besejrede Borussia Mönchengladbach 1-0, mens Jacob Bruun Larsen begyndte på banen men blev skiftet ud efter 56 minutter, da Hoffenheim fik 0-0 mod Arminia Bielefeld.

Det var i øvrigt Robert Skov, der kom ind, da Bruun Larsen gik ud, og Bielefeld havde Jacob Barett Laursen med frem til 74. minut.

Bo Svenssons Mainz måtte også gå fra banen mod Freiburg, uden der var blevet scoret overhovedet. Her kom Marcus Ingvartsen på banen efter 59 minutter.