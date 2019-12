Fundet i pool til fest: Mystik om ung målmands død

Mistanken er rettet mod en tørismaskine, men politiet i Leipzig kan først i starten af det nye år fortælle, hvorfor et lokalt målmandstalent sammen med en 39-årig er afgået ved døden.

De to blev i weekenden sammen med en tredje mand fundet livsløse ved poolen ved en privatfest i Gerichshein øst for Leipzig.

Sidstnævnte blev genoplivet, men hans tilstand er fortsat kritisk.

En talsmand for politiet har været ude og fortælle, at der formentligt er tale om en ulykke, men man vil ikke udelukke en forbrydelse. Det fortæller han til avisen Focus.

Den unge målmand, Pascale Gaedke, bare 20 år, spillede U 19-fodbold i den gamle mesterklub, Lokomotive Leipzig, men efter at have været klubløs fik han en ny chance i Liebertwolkwitz, der er hjemmehørende i Sachsen Landesklasse Nord.

- Det er en tragedie. Han var klar til at træne snart igen og skulle være med ved en indendørsturnering i starten af januar. Det her er et hårdt salg for os alle, siger klubbens træner Frank Watzka ifølge Sportbuzzer.

Selv om Pascale Gaedke var blevet fortid, mindes Lokomotive Leipzig på klubbens hjemmeside den unge målmand, og klubben har på hjemmesiden blandt andet skrevet: 'vores tanker er med hans familie og venner'.

Lokale medier har berettet om en tørismaskine, som er under mistanke.

Der arbejdes med en teori om, at maskine har forgiftet tilbygningen med den indendørs pool, så de tre er blevet enten kvalt eller forgiftet.

Lokomotive Leipzig, hvor Gaedke altså har spillet på U19-holdet indtil for nylig, har vundet det tyske mesterskab tre gange og pokalturneringen 11 gange. Det skete under navnet VfB Leipzig, men efter en konkurs i 2004 skiftede klubben navn og spiller nu i fjerdebedste række kaldet Regionalligaen.

