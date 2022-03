Fyrer træneren

Den tyske traditionsklub skal have ny træner.

Dimitrios Grammozis er fortid i Schalke 04.

- Vi er kommet til et punkt i sæsonen, hvor der skal tages store beslutninger. Vi troede ikke længere på, at vi ville have en stor chance for at nå vores mål om at vende tilbage til Bundesligaen med det nuværende setup.

- Vi har derfor besluttet, at holdet har brug for friske impulser til sæsonafslutningen, siger klubbens sportsdirektør Rouven Schröder.

Schalke 04 rykkede i denne sæson ned i 2. Bundesligaen og ligger efter 25 kampe nummer seks med seks point op til direkte oprykning.

Den 43-årige græske cheftræner nåede at stå i spidsen for Schalke i 38 kampe, efter han blev ansat 2. marts seneste år. Det blev til 15 sejre, seks uafgjorte og 17 nederlag.

Også assistenttræner Sven Piepenbrock og målmandstræner Wil Coort er færdig hos tyskerne.

Klubben skriver, at den vil komme med nye oplysninger omkring fremtiden mandag.