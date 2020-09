Fyret efter elendig sæsonstart

David Wagner er færdig som cheftræner for Schalke 04, der har tabt sæsonens to første kampe med en samlet målscore på 1-11

Schalke 04 fyrer cheftræner David Wagner efter en forfærdelig sæsonstart.

Ud er også røget assistenttrænere Christoph Bühler og Frank Fröhling.

Den tyske fodboldklub har tabt de to første kampe i Bundesligaen med en samlet målscore på 1-11.

Det skriver klubben på Twitter.

Schalke 04 indledte sæsonen ude mod Bayern München, hvor de blev slagtet med pinlige 8-0. Lørdag blev det så til et nederlag på 1-3 hjemme mod Werder Bremen. Schalke ligger derfor sidst i Bundesligaen.

- Vi havde alle håbet på, at vi kunne forbedre os på banen sammen med David Wagner. Desværre har vi ikke set de rigtige præstationer og resultater fra de første to kampe i sæsonen, siger sportschef Jochen Schneider.

- Derfor har vi besluttet at få en frisk start. Trods de skuffende resultater var det ikke en nem beslutning at tage. Jeg vil takke David Wagner, Christoph Bühler og Frank Fröhling, som indtil deres afgang har gjort alt for at få Schalke tilbage på sporet

48-årige Wagner nåede 40 kampe i spidsen for den tyske traditionsklub og endte med et pointgennemsnit på 1,2 pr. kamp.

Klubben vil annoncere afløseren en af de kommende dage.

