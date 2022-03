Fyret for kommentar til datteren

Bayern München har fyret en medarbejder, efter han angiveligt ytrede sig racistisk om to af Bayerns stjernespillere

Over ti år som klubbens materiale-mand blev det til for en unavngivet medarbejder i Bayern München.

Fyringen af den ansatte kom på baggrund af racistiske udtalelser rettet mod Serge Gnaby og Eric Maxim Choupo-Moting, som blev overhørt af flere medarbejdere, der var til stede.

Det skriver det tyske medie Bild.

Ifølge avisen havde medarbejderen, der nu er fortid i Bayern, sin datter med på Allianz Arena, hvor hun fik en rundvisning.

Under rundvisningen stødte de ind i Serge Gnaby og Eric Maxim Choupo-Moting, og det var i forbindelse med det møde, at den ansatte havde sagt en bemærkning med racistisk undertone.

- Du behøver ikke tage sådan nogle med hjem, sagde han ifølge Bild.

Kommentaren blev overhørt af nogle andre ansatte, der var til stede, og de meldte det ind til ledelsen i klubben, der med det samme reagerede og fyrede materialemanden.

Foto: Frank Hoermann/Sven Simon/Ritzau Scanpix

Kampagner mod racisme

Lige netop Bayern München søsatte i 2020 et initiativ mod racisme, efter at en ungdomstræner blev fyret på baggrund af nogle upassende beskeder om sine spillere.

'Red Against Racism' hed kampagnen, og Bayerns præsident, Herbert Hainer, forklarede, at en storklub som Bayern München ikke finder sig i nogen form for eksklusion eller diskrimination.

Det er derfor ikke underligt, at den tyske mesterklub reagerede prompte på de upassende kommentarer fra medarbejderen.

Bild har prøvet at få kommentarer fra klubben og den ansatte, men det har ikke været muligt i skrivende stund.