Gangsterbande ville kidnappe stjernes familie

- Gudskelov har alle det godt. Det er det vigtigste.

Sådan lyder ordene fra Nelson Valdez til tyske Bild, efter hans familie slap med nød og næppe i Paraguay.

For en sydamerikansk gangsterbande havde i tankerne at kidnappe Valdez' nærmeste og derefter afpresse dem for et stort pengebeløb.

Men gangsterne nåede aldrig så langt, for politiet i Paraguay fik fingrene i dem. Der var tale om fem hårdkogte banditter, som lørdag blev anholdt af ordensmagten.

Den paraguayanske journalist Iván Leguizamón har fulgt sagen, og han lagde en video ud på Twitter, da anholdelsen fandt sted.

Ifølge de paraguayanske medier blev banden opsnappet i en hvid Toyota med flere våben og balaclavaer. Det er politiets vurdering, at gangsterne forsøgte at afpresse familien for 100.000 dollars - svarende til over en halv million kroner.

Ligeledes påpeger flere rapporter, at banden forsøgte at holde den lokale politistation i skak for at hindre nødudrykning, så de kunne køre ud til familiens hus.

Nelson Valdez befinder sig selv i Tyskland, mens resten af familien fortsat er i Sydamerika.

Den 38-årige paraguayaner har for nyligt lagt støvlerne på hylden efter det sidste ophold i hjemlandet, hvor han tørnede ud for Cerro Porteño.

I sin karriere nåede Valdez at optræde for klubber som Borussia Dortmund, Werder Bremen og Eintracht Frankfurt i Bundesligaen. Han har spillet over 200 kampe i den bedste tyske række.

