Genialt comeback: Syv minutter var nok

Det eneste, der kan stoppe Erling Haaland, er tilsyneladende skader.

Målmaskinen, der har siddet ude med en skade den seneste måned, fik lørdag aften comeback for Dortmund.

Han blev skiftet ind med 17 minutter igen, og bare syv minutter senere havde nordmanden scoret. Det var hans 14. mål i bare ti kampe i denne sæson i alle turneringer.

Se scoringen i klippet øverst.

Erling Haaland scorede akrobatisk til 3-1 for Dortmund. Foto: Odd Andersen/Ritzau Scanpix

Dortmund vandt den svære udekamp mod Wolfsburg med 3-1 og bragte sig derved op på 30 point for 13 kampe. Wolfsburg dumper ned på syvendepladsen med 20 point.

Dortmund kan - i hvert fald for en stund - sole sig på Bundesligaens førsteplads.

Senere kan mesterholdet fra de seneste ni sæsoner, Bayern München, tage førstepladsen tilbage mod Bielefeld. Det kræver en hjemmesejr, der kan bringe Bayern på 31 point.

Dortmund fik ellers den værst tænkelige start på kampen, da hjemmeholdet allerede i det andet minut bragte sig foran.

Dortmund havde netop haft et hjørnespark, da Wolfsburg stak i kontra, og på et godt indlæg fra Ridle Baku dirigerede Wout Weghorst bolden i mål med brystkassen tæt under mål.

Udeholdet havde mest spil, og i det 35. minut gav det endelig bonus på tavlen. Marco Reus blev nedlagt og fik et straffespark, som Emre Can omsatte til udligning.

Reus havde også en fod med i målet til 2-1, da han gav bolden til Donyell Malen, der tog sagen i egen hånd og scorede fra en position lige uden for feltet.

Haaland skulle dog få det sidste ord, da han havde været på banen i bare otte minutter.

Julian Brandt sendte et indlæg i feltet, og på akrobatisk vis dirigerede Haaland bolden i mål til 3-1 med ti minutter tilbage.

Verdensstjernen er ustoppelig. Foto: Odd Andersen/Ritzau Scanpix

Ligaens nummer tre, Freiburg, skuffede med nederlaget på 1-2 ude mod Bochum.

I rundens mest spektakulære kamp vandt Hoffenheim - uden Robert Skov og Jacob Bruun Larsen i truppen - ude med 6-3 over bundproppen, Greuther Fürth.

