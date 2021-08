Én af tysk og international fodbolds allerstørste spillere gennem tiden, Gerd Müller, er død.

Det bekræfter Bayern München søndag på deres Twitter-profil.

'FC Bayern sørger over Gerd Müller. I dag står FC Bayerns verden stille. De tyske rekordmestre og vores fanskare sørger over Gerd Müller, der tidligt søndag morgen 75 år gammel døde,' skriver klubben.

Gerd Müller var trods sine 'kun' 176 cm en gigant i tysk og international fodbold i 1960'erne og første halvdel af 1970'erne, hvor han i spidsen for både Bayern og Vesttyskland scorede og scorede, så enhver modstander måtte give op.

Tysk fodbolds nok fire største stjerner nogensinde: Fra venstre Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Franz Beckenbauer og Lothar Matthäus fotograferet sammen i 2013. Foto: Marcus Brandt/AP/Ritzau Scanpix

Müller og Beckenbauer i 1976. Foto: Istvan Bajzat/Ritzau Scanpix

'Bomber der Nation', der var hans kælenavn, blev VM-topscorer i 1970 i Mexico med hele ti mål, hvilket den dag i dag kun er overgået af to andre spillere i historien, franske Just Fontaine og ungarske Sandor Kocsis.

Med yderligere fire scoringer, da Vesttyskland fire år senere på hjemmebane blev verdensmestre, blev Müller historiens mest scorede VM-spiller.

Efter at være brudt igennem for 1861 Nördlingen blev han hentet af Bayern i 1964, og så blev han ellers der - så godt som hele karrieren. Han blev synonym med dét at score mål og var, når han fik bolden i feltet, fuldstændig umulig at have med at gøre.

Sejrsmålet i VM-finalen mod de ellers så utrolige hollændere sagde det hele: Müller modtog bolden efter fladt indlæg fra højre. Han fik bolden under kontrol med ryggen til mål og ude af balance. På ingen tid og ingen plads fik han alligevel kontrol over den, så Ruud Krol var chanceløs, og bolden blev drejet forbi Jan Jongbloed i målet.

Krol når ikke at tackle, og så scorer Müller til 2-1. I baggrunden anes Uli Hoeness. Foto: Staff/AFP/Ritzau Scanpix

Gerd Müller og det berømte Bayern-mandskab, der vandt Mesterholdenes Europa Cup 1974, 1975 og 1976. På billedet, hvor de har vundet det tyske mesterskab i 1972 ses blandt andre Franz Beckenbauer, Uli Hoeneß, træner Udo Lattek, Hans-Georg Schwarzenbeck, Franz Roth, Paul Breitner og danske Johnny Hansen. Foto: DPA/Ritzau Scanpix

Da han egentlig var færdig i 1979, sluttede han af med to sæsoner i nordamerikanske Ford Lauderdale Strikers.

Han er den mest scorende spiller i Bundesligaens historie med sine 365 mål. Han nåede i alt at score 523 mål for Bayern i 580 kampe for den sydtyske klub. Først i sidste sæson lykkedes det en anden spiller at overgå hans rekord fra 1972 med 40 mål på en enkelt sæson - det var selvfølgelig Robert Lewandowski...

Derudover blev det til 62 landskampe for det daværende Vesttyskland, hvori han scorede imponerende 68 mål.

De sidste år af sit liv var Gerd Müller ramt af Alzheimers og boede på et hospice. Af samme grund blev han heller ikke fejret i større udstrækning, da han rundede de 75 år 3. november sidste år.

