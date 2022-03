Gigant hjælper Putin: Nu skrider Lewandowski

Robert Lewandowski har sendt et stærkt signal imod Rusland og landets invasion af Ukraine.

Bayern München-stjernen har valgt at afbryde en guldrandet sponsoraftale med televirksomheden Huawei til en værdi af 37,5 millioner kroner. Den polske angriber har siden 2015 været sponseret af Huawei.

På det seneste er det kommet frem, at kinesiske Huawei har bistået Vladimir Putin og Rusland i at forsvare sig mod hackerangreb, og den hjælpende hånd fra Huawei til russerne vil Robert Lewandowski ikke stå model til.

- Det er korrekt. Mandag besluttede vi os for at afslutte markedsføringssamarbejdet mellem Robert Lewandowski og Huawei-varemærket, siger Bayern München-stjernens agent Tomasz Zawislak til Daily Mirror.

Robert Lewandowski har tidligere støttet den ukrainske befolkning i opslag på sociale medier, og den støtte sætter han nu to streger under ved at give afkald på et tocifret millionbeløb.

Robert Lewandowski og holdkammeraterne på det polske landshold skulle have mødt Rusland i playoff til VM, men det opgør er blevet aflyst, fordi FIFA har valgt at udelukke russerne.