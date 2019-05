Gigant-transfer under opsejling

Manchester Citys Leroy Sané er brandvarm i Bayern, som håber at kunne hente den nykårede PL-mester i det kommende transfervindue

Det kan blive dyrt, men godt.

Den indstilling har Bayern München lige nu ifølge Kickers erfarne skribent Karlheinz Wild, som følger klubben på tæt hold.

Den sydtyske gigant vinker farvel til både Arjen Robben og Franck Ribery efter denne sæson, og med de to nøglefigurer ude af billedet kræver det formentlig en opgradering på kanterne.

Med kun Kingsley Coman og Serge Gnabry til at spille de positioner bliver det for smalt for storklubben.

Leroy Sané er ofte kommet til overs, når Pep Guardiola har udvalgt spillere til de vigtige kampe, men den spanske mestertræner har indtil nu insisteret på, at Sané ikke er til salg.

City-bossen har brug for ham, men med Bernardo Silva og Sterling i topform er det svært, fortalte Gaurdiola for nylig.

Den 23-årige tyskers kontrakt udløber i 2021.

Sané har siddet for meget ude til sin egen smag. Foto: David Klein/Reuters/Ritzau Scanpix

Var interesseret i 2016

Allerede for tre år siden var Bayern på jagt efter Sané, der dengang tørnede ud for Bundeliga-konkurrenterne fra Schalke 04.

På det tidspunkt var man dog godt besat på kantpladserne, eftersom Ribery og Robben stadig var på deres højeste.

I stedet blev han solgt til City for lidt over 370 millioner kroner.

Den letbenede wing har vundet mesterskabet to gange, spillet 133 kampe, scoret 39 mål og assisteret 45 gange.

Hudson-Odoi kom galt af sted mod Burnley. Foto: Andrew Boyers/Ritzau Scanpix

Stortalent ude

Der har længe floreret historier om, at Bayern München har haft snøren ude efter Chelseas Callum Hudson-Odoi.

I januar indgav den engelske kant-kometi et formelt transferønske til klubben, fordi han ikke følte, han blev tilgodeset nok af manager Maurizio Sarri.

Han var ifølge Kicker Bayerns førstevalg, men Hudson-Odoi på bare 18 år ramlede ind i en grim skade i april.

En ødelagt akillessene har sat ham ud af spillet i flere måneder, og derfor har Bayern nu skiftet deres fokus til Sané.

De tyske mestre har allerede hentet Lucas Hernández fra Atletico Madrid og verdensmesteren Benjamin Pavard fra Stuttgart.

Se også: Respektløst, FCM!

Kæmpe kovending i Brøndby: Vil beholde stjernerne