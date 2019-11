Gigantisk karantæne til anfører efter skandaløse scener

Eintracht Frankfurt-anføreren David Abraham har fået syv ugers karantæne.

Det sker, efter at han stormende ind i SC Freiburg-træner Christian Streich i holdenes møde i den tyske Bundesliga søndag aften.

Sådan skriver Det Tyske Fodboldforbund (DFB) på sin hjemmeside.

Desuden skal argentineren betale en bøde på 25.000 euro svarende til knap 190.000 kroner.

Den tyske topdommer Felix Brych giver Frankfurts argentinske forsvarsspiller David Abraham det røde kort. Foto: Ritzau Scanpix

Karantænen løber fra 10. november til 29. december.

Den kontroversielle episode fandt sted dybt inde i overtiden af kampen, hvor Frankfurt, der havde danske Frederik Rønnow på mål, var bagud med 0-1.

Bolden løb ud over sidelinjen og løb lige forbi Freiburg-træneren. Abraham kom stormende for at få fat på bolden og gjorde sig ekstra bred, da han passerede Streich, som han sendte direkte på ryggen ned i græsset.

I sekunderne efter episoden kom flere fra Freiburgs bænk løbende til og forsøgte at få Frankfurt-forsvareren ud på banen igen.

Da der igen var ro over gruppen, uddelte dommeren rødt kort til Abraham samt til Freiburgs udskiftede Vincenzo Grifo. Sidstnævnte blev fanget på VAR i at være gået for hårdt til Frankfurt-spilleren fra sin position på bænken.

Abraham i infight med Freiburgs italienske midtbaneprofil Vincenzo Grifo. Foto: Ritzau Scanpix

Sagde undskyld

Efter kampen undskyldte Abraham episoden.

- Jeg vil gerne sige undskyld til Christian Streich. Jeg ønskede at få bolden tilbage i spil så hurtigt som muligt, men jeg skulle ikke have ramt ham.

- Jeg er virkelig glad for, at vi snakkede sammen efter kampen, og at alt er fint imellem os, sagde David Abraham i en udtalelse via Frankfurts Twitter-profil.

Freiburgs assistenttræner, Florian Bruns, fik gult kort i kølvandet på tumulten.

Kampen sluttede med en 1-0-sejr til Freiburg.

