Godt nyt efter trænerdrama: Blodprop udelukket

Det er fortsat uafklaret hvorfor Jeff Stasser fik det skidt under bundkamp

Der er gode nyheder til Jeff Strasser efter onsdagens drama i Darmstadt.

Kaiserslautern-træneren fik det skidt ved pausetid, og der opstod hurtigt frygt for en blodprop i hjertet.

Jeff Strasser følte sig svimmel og utilpas, og han måtte behandles i omklædningsrummet, inden han blev hastet på hospitalet i Darmstadt.

I dag meddeler Kaiserslautern, at de første undersøgelser fra hospitalet udelukker frygten for en blodprop i hjertet. (fortsættes under foto)

Jeff Strasser måtte hastes på hospitalet i ambulance. Foto: Sascha Walter/Imago Sport

- Der vil blive foretaget yderligere kardlologiske undersøgelser i løbet af dagen for at fastlægge en endelig diagnose, skriver Kaiserslautern på sin hjemmeside.

Bundkampen mellem Darmstadt og Kaiserslautern i 2. Bundesliga blev afbrudt efter dramaet. Det tyske fodboldforbund har i dag besluttet af kampen skal spilles helt om.

