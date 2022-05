Godt resultat for Y. Poulsen og Leipzig: Kan selv afgøre det

RB Leipzig og Yussuf Poulsen har haft nogle tunge uger på det seneste med et par skuffende nederlag i Bundesligaen og et farvel til Europa League.

Med resultaterne havde Leipzig sendt sig selv ud af Bundesligaens top-4, som sikrer adgang til næste sæsons Champions League.

Men lørdag fik Leipzig noget at glæde sig over igen. Uden at spille.

For en af rivalerne i top-4 tabte lørdag. Freiburg tabte 1-4 hjemme til Union Berlin. Bayer Leverkusen vandt 4-2 ude over Hoffenheim.

Robert Skov og Jacob Bruun Larsen kom ind for Hoffenheim i anden halvleg uden at kunne ændre på nederlaget.

Leverkusen er nummer tre i ligaen med 61 point med en kamp tilbage at spille. Dermed er Leverkusen sikker på at ende som treer.

Freiburg er firer med 55 point og kan med lørdagens nederlag stadig nå at blive hentet.

Leipzig, som søndag tager imod Augsburg, har på femtepladsen 54 point og afgørelsen i egne fødder.

Union Berlin fik med sejren over Freiburg også spillet sig ind i kampen om de sjove placeringer. Union Berlin har 54 point ligesom Leipzig, men kun en kamp tilbage at spille.

I lørdagens kamp mod Freiburg afgjorde Union Berlin sagerne med tre mål i første halvleg.

Grischa Prömel kom glidende ind i bolden på selve målstregen og gjorde det til 1-0 efter ti minutter. Christopher Trimmel headede udeholdet på 2-0 efter en halv time.

En velspillende Sheraldo Becker øgede til 3-0 fem minutter før pausen for Union Berlin, der havde målmanden Frederik Rønnow på bænken i hele kampen.

Freiburg forsøgte at levere et comeback i anden halvleg, og det blev til en enkelt reducering af Lucas Höler efter 58 minutter.

Mere blev det ikke til, og tværtimod lukkede indskiftede András Schäfer kampen for Union Berlin. Dermed skal Freiburg nu håbe, at Leipzig dummer sig.

Den danske landsholdsangriber Jonas Wind stod bag assisten til Wolfsburgs enlige mål i 1-0-sejren ude over FC Köln.

Wind modtog bolden i højre side og gjorde med en perfekt pasning Yannick Gerhardt til matchvinder for Wolfsburg kort før pausen.

Borussia Dortmund vandt 3-1 ude over Greuther Fürth, som er sikker på at rykke ned i den næstbedste række. Julian Brandt scorede to mål for udeholdet.

Dortmund bliver toer i Bundesligaen, kun overgået af mestrene fra Bayern München.