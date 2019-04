Grotesk halvleg: Danskere ydmyget af Bayern

Lucien Favre var fuldstændig udtryksløs, da kameraet zoomede ind på ham.

Der resterede et par minutter af 1. halvleg af lørdagens Bundesliga-brag på Allianz Arena, og de 69.000 tilskuere - eller i hvert fald størstedelen af dem - sang og festede, som havde de hver især fået at vide, at de havde vundet den store gevinst i Deutsche Postcode Lotterie.

Det gjorde Dortmund-træner Favre ikke.

Hans mandskab med både Thomas Delaney og Jacob Bruun Larsen på banen hele kampen var bagud 4-0 efter en halvleg, der må have føltes som den længste nogensinde for Favre. Og Dortmund måske. Ja, nok lige med undtagelse af det mareridt, de var igennem på nøjagtig samme bane 31. marts sidste år - altså næsten præcis et år. Her tromlede Bayern dem med 6-0.

Lørdag aften fik Dortmund alle svagheder udstillet. Især defensiven. Alt gik galt. Mahmoud Dahouds stolpeskud i kampens indledning chokerede kortvarigt hjemmeholdet, men så satte Bayern sig tonstungt på begivenhederne.

Og havde det ikke været for Roman Bürki i målet, havde der stået 6-0 eller måske 7-0 ved pausen.

Forfærdeligt forsvarsspil

Foran sig havde Bürki Dan Axel Zagadou og Manuel Akanji. Den ene blev flået ud i pausen. Den anden må have været lige ved også. For de var rystende usikre og begik så godt som alle fejl, der er at finde i fodboldens grundbøger.

At det så var Mats Hummels og Robert Lewandowski, to tidligere kæmpe-stjerner i netop Dortmund, der scorede de første par mål, må bare have gjort endnu mere ondt på de hårdt lidende Dortmund-fans.

Artiklen fortsætter under billederne

Jacob Bruun Larsen var oppe mod en alt for stærk modstander. Foto: Christof Stache/AFP/Ritzau Scanpix

Mats Hummels tiljubles efter sin scoring til 1-0. Foto: Sina Schuldt/AFP/Ritzau Scanpix

Hvad sker der? Diallo, Akanji, Witsel og Weigl forsøger at samle sig. Foto: Kai Pfaffenbach/Reuters/Ritzau Scanpix

Hummels headede efter ti minutter så let som ingenting et hjørnespark fra Thiago i kassen. Da stod Lukasz Piszczek på sine flade konvolutter og kiggede på ved siden af. Syv minutter senere afleverede Zagadou en flad aflevering til Lewandowski, så denne kunne storme afsted og øge til 2-0. Polakkens 200. scoring i Bundesligaen.

Allerede her var det pinligt. Efterfølgende kunne Dortmund-spillerne ingenting. De ramte ikke hinanden. De så ikke hinanden. Og Bayern stod bare godt på banen.

Det næste kvarter var uden mål. Men det var et mirakel for gæsterne. Bayern kunne have scoret tre-fire stykker.

Lewandowski understregede ydmygelsen

Så øgede Javi Martínez med et velplaceret drøn fra kanten af feltet - i øvrigt efter en ny flot redning af Bürki. Og et par minutter inden pausen - nogenlunde deromkring kameraet zoomede ind på Lucien Favre - øgede Serge Gnabry på et hovedstød, hvor det var Akanjis tur til at ligne en slatten karklud.

De sidste 45 minutter var en parentes sammenlignet med. Favre satte Julian Weigl ind i stedet for Zagadou, der bør få et par måneders pause fra alting, og Bayern skulle sådan set bare have tiden til at gå. Det gik ud over tempo, chancer, publikum og seere.

Højdepunktet var sådan set dansk. Thomas Delaney rev og flåede i Lewandowski midt på banen, så polakken tacklede igennem, hvilket fik Delaney til at flyve et par meter i voldsom fart. Det kostede et gult kort til Lewandowski.

Til sidst var selv Dortmund-folket glade for at slippe med de 4-0. De havde ikke haft en afslutning siden stolpeskuddet i indledning. Men ydmygelsen skulle lige understreges, så Gnabry stormede ind i feltet i højre side og afleverede perfekt på tværs til Lewandowski, der puffede den i nettet til 5-0.

En røvfuld og ydmygelse for Dortmund, der i øvrigt også kan konstatere, at de har sat førstepladsen over styr - Bayern fører med ét point.

