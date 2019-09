Grotesk tøj-krig: Nu sagsøger han sin egen mor

Eintracht Frankfurt-spilleren Danny da Costa har ifølge Bild sagsøgt sin egen mor, fordi han vil have seks fodboldtrøjer tilbage

Bundesliga-spilleren Danny da Costa har andet at koncentrere sig om end præstationerne på banen hos Eintracht Frankfurt.

Den 26-årige tysker med rødder i Angola og Congo skal ifølge det tyske medie Bild møde i retten i Köln i en civil sag 27. september, fordi han har sagsøgt sin egen mor.

Årsagen er, at Danny da Costa er raget uklar med moderen og vil have seks specifikke spillertrøjer tilbage, som har affektionsværdi for kantspilleren.

Ifølge Bild drejer det sig blandt andet om en ungdomstrøje fra de tyske U17-mesterskaber, en U21-landskamp for Tyskland mod Frankrig samt trøjerne fra hans første Europa League-kamp og første Bundesliga-kamp. Moderen mener imidlertid, at trøjerne var en gave fra sønnen, og derfor nægter hun angiveligt at aflevere dem tilbage.

Ifølge en pressemedarbejder fra retten i Köln er der endnu ikke taget stilling til, hvor stort et beløb Danny da Costa kræver af moderen.

Danny da Costa skulle ifølge Bilds oplysninger have forsørget moderen og to søstre de seneste år, men af ukendte årsager skulle der være opstået problemer i familien, og tvisten om trøjerne skulle, som det formuleres, blot være toppen af isbjerget.

Inden retssagen skal Danny da Costa i aktion mod Borussia Dortmund i søndagens Bundesliga-opgør. Han spillede samtlige kampe for Eintracht Frankfurt i den forgangne sæson.

Danny da Costa var med i Europa League-semifinalen mod Chelsea i sidste sæson. Foto: John Sibley/Ritzau Scanpix

