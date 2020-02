Grusom tragedie midt i Bayern-brag

Da Paderborn-angriberen Streli Mamba blev skiftet ind i 53.minut under fredagens kamp mod Bayern München, døde hans kun 14 måneder gamle niece på selve Allianz-Arena-stadionet i München.

Det skriver Paderborn på sin egen hjemmeside.

Dødsårsagen er endnu ukendt, men det har sendt chokbølger hos det tyske Bundesliga-hold.

'Pigen blev bragt til hospitalet efter flere genoplivningsforsøg, men hendes liv stod ikke til at blive reddet,' oplyser Padborn endvidere på hjemmesiden og beder om, at man respekterer familien og de berørte under denne sørgelige tid.

Også modstanderne fra Bayern München sender deres kondolence.

'Hele FC Bayern er meget chokerede og rystede. Vi udtrykker den dybeste medfølelse til Streli Mamba og resten af familien. I er i vore tanker', skriver holdet på deres officielle Twitter-konto.

Der gesamte #FCBayern ist tief erschüttert und drückt der Familie des Mädchens sein tiefstes Mitgefühl aus. — FC Bayern München (@FCBayern) February 22, 2020

25-årige Streli Mamba har spillet i SC Paderborn siden sommer og har congolesiske rødder.

