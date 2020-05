Gylden chance for Delaney

Du kan købe adgang til at se færøsk fodbold lige her

Bundesligaen er tilbage lørdag, hvor sæsonen bliver genoptaget efter corona-suspenderingen. Eftermiddagens TV-kamp bliver lokal-derbyet mellem Borussia Dortmund og Schalke 04. En kamp hvor danske Thomas Delaney har en god chance for spilletid.



Tipsbladet har i dagens udgave stillet skarpt på netop Bundesligaen og ser blandt andet nærmere på de forskellige danske spillere i den tyske liga.



Her er vurderingen af Dortmund-danskeren:



Thomas Delaney

Borussia Dortmund

Central midtbane

28 år

Har spillet i klubben siden 2018

47 kampe og 3 mål for klubben

Denne sæson

6 Bundesliga-starter

3 Champions League-starter

725 minutter/0 mål

Højdepunkt i sæsonen

Spillede en god kamp i september, da Dortmund slog Bayer Leverkusen med 4-0.

Hvor står han nu

Det har simpelthen ikke været Thomas Delaneys sæsonen.

Han kæmpede med blandt andre den nu solgte Julian Weigl om spilletiden på midtbanen, og da Danmark så kvalificerede sig til EM-slutrunden med et point i Dublin, fik Dortmunds dansker ødelagt et ledbånd i anklen, en skade der så blev vekslet til knæproblemer i Dortmunds opstart.

Helingen trak ud, og da midtbanespilleren endelig var ved at være klar til at spille fodbold igen i begyndelsen af marts, brød coronakrisen som bekendt ud i lys lue i Europa, herunder i Tyskland.

Nu bliver Thomas Delaney del af Dortmunds jagt på Bayern München, der har spillet sig ind som klar favorit til mesterskabet trods den dårlige begyndelse på sæsonen, fyringen af Niko Kovac i november og en plads bag RB Leipzig i vinterpausen.

Eksperten siger

- Det er nu, han skal slå til, da både Emre Can og Axel Witsel ser ud til at være ude af kampen mod Schalke. Thomas Delaney har gjort det flot og kom med en god mentalitet til Dortmund-holdet, der havde brug for hans egenskaber med et hold af dygtige teknikere.

- Men han har bare haft det svært, efter Dortmund fik muligheden for at hente en spiller fra en endnu højere hylde i form af Emre Can, der har gjort det fremragende.



- Delaneys store chance kommer nu – han skal spille så godt i de kommende kampe, at ingen bagefter sidder og savner Witsel og Can, og det tror jeg også, Delaney har evnerne til.



Bjarne Goldbæk, ekspertkommentator og fodboldagent.



