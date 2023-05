Gylden mulighed: Kan ske for første gang siden 2012

Borussia Dortmund har igen sin guldskæbne i egne hænder og kan selv afgøre det.

Ikke siden 2012 har de gule vundet det tyske mesterskab.

Lørdag tabte Bayern München nemlig hjemme mod RB Leipzig, som vandt 3-1 efter at være kommet bagud i første halvleg.

Det betyder, at Dortmund med en sejr søndag over Augsburg kan springe op på førstepladsen med to point ned til Bayern inden sidste runde.

Ud over at have smidt en kæp i Bayerns hjul, kan Leipzig med sejren glæde sig over at have sikret sig en plads i top-4 i Bundesligaen og dermed adgang til Champions League-gruppespillet i næste sæson.

Leipzig har på tredjepladsen fire point ned til Freiburg på femtepladsen inden sidste runde.

Annonce:

Bayern München så ud til at skulle sætte Dortmund under pres lørdag. En sejr over Leipzig havde tvunget Dortmund til at vinde søndag for at holde spændingen ved lige i kampen om mesterskabet.

Sådan så det også ud til at gå, da Serge Gnabry cirka midtvejs i første halvleg bragte Bayern foran.

Men i anden halvleg faldt det hele fra hinanden for Bayern. Først udlignede Konrad Laimer, efter at Leipzig var stukket afsted i en kontra efter et hjørnespark til hjemmeholdet.

Ti minutter senere - med et kvarter tilbage - fik Leipzig så et straffespark, som Christopher Nkunku scorede på til 2-1.

Ti minutter senere pegede dommeren igen på pletten. Denne gang var det Dominik Szoboszlai, der tog sig af forsøget, og det gjorde ungareren godt.

3-1 til Leipzig, og stemningen var uden tvivl høj i Ruhr-distriktet, hvor Dortmund har hjemme.

Med udsigt til et nederlag - og en mistet fordel i guldjagten - forlod mange Bayern-fans Allianz Arena før tid. De kommer søndag uden tvivl til at heppe på Mads Valentin Pedersen og Augsburg.

Yussuf Poulsen så hele lørdagens kamp fra Leipzigs bænk.