Haaland: - Den mand er vanvittig

20-årige Erling Braut Haaland bomber mål ind for Dortmund og er topscorer i Champions League, men i Bundesligaen halter han stadig langt efter Robert Lewandowski.

- Den mand er vanvittig. Han er vanvittig, siger Haaland ifølge VG til norsk Viaplay.

Mens Haaland har scoret 17 gange i 17 Bundesliga-kampe i denne sæson, så står Lewandowski på imponerende 26 mål i 21 kampe.

- Når jeg spiller kamp og har scoret, så tænker jeg, at jeg er kommet et mål nærmere ham, og så scorer han bare hattrick som om det er en rutine. Det er så vildt, det han er i gang med, siger Haaland.

Og nordmanden lærer meget af 32-årige Lewandowski.

- Han er vanvittig god teknisk og i opbygningsspillet. Jeg ser alle Bayern-kampe og lærer meget af dem generelt.

Lewandowski var i fire sæsoner topscorer i Dortmund, inden han i 2014 skiftede til Bayern München. I Tyskland spekuleres allerede i, hvornår Haaland tager samme skridt.

- Han kan tage over for Lewandowski i Bayern om to-tre år, hvis Lewandowski tænker over at afslutte sin karriere, siger legenden Lothar Matthäus til Sport 1.

- Men i øjeblikket er Lewandowski i form, og så længe han spiller for Bayern, så tror jeg ikke, at Haaland kommer, for hvis de spiller sammen, så fjerner de hinandens styrker.

