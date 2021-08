Haaland ødelægger Lindstrøms Frankfurt-debut

Dortmund overvandt en sløv start på kampen, da de hjemme tog en komfortabel 5-2-sejr over Frankfurt i holdenes Bundesliga-premiere.

Det kan holdet primært takke norske Erling Haaland for, eftersom han havde en fod med i alle de afgørende situationer.

Jesper Lindstrøm fik sin debut i opgøret, da han blev skiftet ind i pausen, men en effektiv nordmand havde desværre allerede stjålet rampelyset ved danskerens indskiftning.

Dortmund havde i første halvdel af første halvleg svært ved at omsætte deres boldbesiddelse til store chancer.

Men bedst som man troede, at kampen stod i stampe, modtog Dortmunds norske angriber Erling Haaland bolden i fødderne efter en bolderobring midt på banen.

Bolden førte han helt frem til feltkanten, hvorefter han med et lille puf med ydersiden lagde den til rette for Marco Reus, der sikkert kunne sparke bolden fladt mellem målmandens ben.

Men stik imod spil og chancer var det pludselig Frankfurt, der udnyttede en bolderobring højt på Dortmunds banehalvdel.

Den uheldige Dortmund-forsvarer Felix Passlack forsøgte at cleare bolden, men endte i stedet med at lægge den forbi hans målmand Gregor Kobel.

Haaland var dog langt fra færdig i den anden ende.

Efter endnu et forsøg på et højt pres fra Frankfurt førte han atter bolden helt frem til feltet. Denne gang var Thorgan Hazard den heldige modtager af en ydersideaflevering.

Et fladt spark fra belgieren var ikke til at holde ude.

Det blev kort efter også til 3-1, hvor Haaland for en stund lagde oplæggerrollen fra sig. Kynisk lagde han bolden over i det lange hjørne efter 34 minutters spil.

Frankfurt forsøgte flere gange med et koordineret pres, men små effektive afleveringer blev for meget for dem.

Det blev derfor også til både 4-1 og 5-1 ved unge Giovanni Reyna og endnu en gang Erling Haaland.

Frankfurts nordmand Jens Hauge fik pyntet på resultatet med en scoring til 2-5 i slutminutterne.

Tidligere lørdag blev en række andre Bundesliga-kampe afviklet.

Blandt dem storsejrede Hoffenheim med 4-0, da de på udebane mødte Augsburg. Jacob Bruun Larsen scorede det første mål for Hoffenheim.