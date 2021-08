Haaland sørger for Dortmund-sejr

Borussia Dortmund vil gerne være en af titelbejlerne i Bundesligaen i denne sæson.

Derfor var fredagens 3-2-sejr på hjemmebane over Hoffenheim særdeles kærkommen for Dortmund. Især efter sidste rundes nederlag til Freiburg.

Det var dog nær ved at gå galt igen for Dortmund, som først fik sikret sejren på et mål i overtiden af angriberen Erling Braut Haaland.

Den norske målræv stod på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt og hamrede bolden op i nettaget. Målet blev sat ind et minut inde i kampens overtid.

Et minut tidligere havde Hoffenheims Munas Dabbur udlignet til 2-2 i det 90. minut. Så slutminutterne bød på masser af dramatik og mål i begge ender.

Inden al dramatikken i slutfasen lignede det længe, at det skulle blive to teenagere, der skulle ende som de store helte for Dortmund i det tyske ligaopgør på Signal Iduna Park.

I anden halvleg scorede den 18-årige amerikaner Giovanni Reyna og den ligeledes 18-årige englænder Jude Bellingham de to mål, der sørgede for en føring på 2-1 til Dortmund.

Dortmunds midtbanespiller Jude Bellingham kunne fejre sin scoring til 2-1 efter 69 minutter hjemme mod Hoffenheim. Foto: Ina Fassbender/Ritzau Scanpix

Mellem de to teenagermål scorede Hoffenheims østriger Christoph Baumgartner til 1-1.

Det endte dog med at blive Haaland, der blev redningsmanden med målet til slut. Det var nordmandens tredje sæsonmål.

Kantspilleren Jacob Bruun Larsen, der havde scoret i de første ligakampe for Hoffenheim, spillede de første 70 minutter for udeholdet.

Han blev tidligere fredag efterudtaget til det danske fodboldlandshold og kan komme i spil til de kommende landskampe i VM-kvalifikationen.

Med sejren topper Dortmund nu rækken med seks point efter tre kampe. Hoffenheim har fire point på fjerdepladsen.