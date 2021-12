Haalands agent peger på fire mulige nye klubber

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Når den norske superstjerne Erling Haaland skal videre i karrieren fra tyske Borussia Dortmund, er der fire oplagte muligheder.

Det fortæller Haalands agent, Mino Raiola, til tv-stationen Sport1 ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Han kan og vil tage det næste skridt. Bayern (München, red.), Real (Madrid, red.), Barcelona og (Manchester, red.) City er de store klubber, han kan tage til, siger Mino Raiola.

Han fortæller videre, at der er 'en stor chance for', at Erling Haaland skifter efter denne sæson.

- Måske til sommer, måske sommeren efter, tilføjer Mino Raiola.

- Vi vidste alle, at da vi skiftede til Dormund, ville dette skridt komme.

21-årige Haaland har kontrakt med Dortmund frem til 2024, og pengepungen skal derfor frem hos andre for at lokke nordmanden til.

Sammen med sit hold mødes Haaland de kommende måneder og snakker fremtid med Dortmund, fortæller agenten.

Angriberen har et imponerede målsnit. I 51 Bundesliga-kampe for Dortmund har han scoret 51 mål. I Champions League har han for Dortmund og Red Bull Salzburg spillet 19 kampe og sparket 23 bolde i mål.

For det norske landshold er det blevet til 12 mål i 15 kampe.

Ved Ballon d'Or-uddelingen i slutningen af november blev Erling Haaland rangeret som den 11. bedste fodboldspiller i verden i 2021.