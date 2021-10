Hård kritik: - Meget, meget skræmmende

Angrebsstjernen Erling Haaland kritiseres for ikke at være sit ansvar som rollemodel bevidst, efter at han reklamerede for tøj, der angiveligt kan holde 5G-stråling ude

Med en fremtrædende position i samfundet følger der også et ansvar. I hvert fald for ikke at fylde folk med usandheder.

Og det er netop det sidste, norske eksperter i konspirationsteorier har anklaget landets mest fremtrædende fodboldspiller for.

Erling Haaland har nemlig på sin Instagram-profil til sine 12,5 millioner følgere ladet sig afbillede i tøj af mærket No Chioce.

Det lyder relativt uskyldigt, men No Chioce har bedyret, at tøjet beskytter mod 5G- og elektromagnetisk stråling - hvilket den 21-årige Dortmund-stjerne bifalder med teksten 'Protected' - 'Beskyttet'.

Problemet er blot, at der ikke forelægger nogen forskning, der beviser, at 5G eller andre mobilsignaler er skadelige for mennesker. Ligesom der heller ikke foreligger nogen dokumentation for, at bestemt tøj kan beskytte mod stråling i det hele taget.

Derfor falder Erling Haalands blåstempling heller ikke i god jord hos forfatteren John Færseth, der har skrevet om konspirationsteori:

- Det er meget, meget skræmmende, at han bidrager til at 'pushe' det her. En ting er, at det er hyklerisk og uvidenskabeligt, men der er helt klart et element af konspirationsteori, når de mener, at der er nogen, der aktivt forsøger at skade os.

- Begge dele er alvorligt, men det sidste er langt det mest alvorlige.

- Det er alvorligt, fordi han er et forbillede for mange, siger Færseth til norske VG.

Erling Haaland er kommet i modvind på grund af et opslag på Instagram. Foto: Ina Fassbender/AFP/Ritzau Scanpix

Han bliver bakket op af Asbjørn Dyrendal, der er professor på Norges Tekniske og Naturvidenskabelige Universitet og i en årrække har beskæftiget sig med konspirationsteorier:

- Generelt er er det jo problematisk, når folk med potentiel stor indflydelse bidrager til at sprede misvisende forestillinger om sygdom og helbredelse, siger Asbjørn Dyrendal, der også har læst op på idégrundlaget for No Chioce:

- Både konspirationsteorierne og det mere pseudo-'medicinske', der antydes i det, du har sendt til mig, er alt sammen kendt stof med både reference til covid-19 og de separate felter, de hver især henviser til.

- Der er tydelige referencer til alternativ 'videnskab', livsstil og åndelighed i flere af teksterne, og sammenhængen med de konspiratoriske ideer, vi ser både implicit og eksplicit, er meget almindelige.

VG har været i kontakt med Erling Haalands far, Alf-Inge, der ikke overraskende afviser, at hans søn spreder konspirationsteorier.

- Når det gælder No Choice, kan han lide nogle af deres produkter, men det betyder ikke, at han blåstempler alt, hvad de gør eller mener - det er noget, journalisten forsøger på, skriver han i et svar.