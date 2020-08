- Han er for dyr

Så ruller 2. division igen, og Ekstra Bladet sender samtlige 14 kampe i hver eneste runde. Køb adgang her (+) for kun 49 kroner om måneden.

Lionel Messi vil væk fra FC Barcelona denne sommer, men han kommer til at havne hos de regerende Champions League-mestre, Bayern München.

De har simpelthen ikke råd, siger direktør Karl-Heinz Rummenigge til Tuttosport.

Messi foretrækker angiveligt selv at få ophævet sin kontrakt med FC Barcelona, men det kan blive mere end svært. I stedet må bejlere formentlig til lommerne, hvis de vil have den måske bedste spiller nogensinde. Og her har Bayern München altså ikke den økonomiske styrke til at blande sig.

- Nej. Vi kan ikke betale en spiller i den størrelsesorden. Det er ikke en del af vores politik og filosofi, siger Karl-Heinz Rummenigge til Tuttosport.

Karl-Heinz Rummenigge har ikke råd til superstjernen. Foto: Ritzau Scanpix

Bayern-bossen ærgrer sig desuden også over, at Messi kan være på vej væk fra Barcelona.

- Helt ærligt er det lidt trist at høre, at Messi kan forlade Barcelona. Leo har skrevet historie med klubben, og efter min mening burde han afslutte sin karriere med klubben. Der er interne og private aspekter der, som jeg ikke ved noget om, og det er derfor, jeg ikke vil blande mig, siger han.

Den argentinske verdensstjerne har især været rygtet til Manchester City, hvor han i givet fald ville blive genforenet med manager Pep Guardiola.

Lionel Messi har hidtil spillet hele sin karriere hos FC Barcelona, hvor han har scoret mere end 600 mål og er blevet kåret til verdens bedste fodboldspiller seks gange. Hans seneste - og potentielt sidste kamp - i FC Barcelona-trøjen var mod Bayern München, hvor Barcelona tabte 8-2.

