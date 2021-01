Han skal redde milliard-projekt

Den 44-årige ungarer Pál Dárdai vender med øjeblikkelig virkning tilbage som cheftræner for bundesligaklubben Hertha Berlin.

Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

Dárdai tiltræder, dagen efter at klubben sagde farvel til cheftræner Bruno Labbadia samt sportsdirektør Michael Preetz.

Duoen havde fejlet i forsøget på få holdet fra hovedstaden etableret i toppen trods transfer-aktivitet for mere end en milliard kroner i løbet af de seneste to sæsoner.

For et år siden beskrev tyske Sky Sport, hvordan Hertha havde brugt godt 800 millioner kr. i den forgangne sæson. I sommerpausen har man oprustet yderligere for næsten 250 milloner kroner.

Samlet ligger Hertha på 14.-pladsen med blot fire sejre for sæsonen, og holdet er også ude af den nationale pokalturnering

Det er det, Dárdai skal rette op på, og han kender lidt til opgaven allerede. Den ungarske træner har tidligere stået i spidsen for Hertha i perioden fra februar 2015 til sommeren 2019.

Nu vader han så direkte ind til en modbydelig udsigt nær nedryknigsstregen.

Lørdag tabte Hertha Berlin 1-4 hjemme til Werder Bremen og led dermed nederlag for tredje gang i de seneste fire kampe.

Det er kun blevet til en enkelt sejr i de seneste otte ligakampe.

Den nye cheftræner har fået en kontrakt frem til sommeren 2022. Hans første opgave bliver en ligakamp mod Eintracht Frankfurt 30. januar.

