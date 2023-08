Harry Kane netter to gange i Bayern München-sejr

Harry Kane er kommet godt fra start i Bayern München.

Søndag kom den tidligere Tottenham-spiller på måltavlen to gange i hjemmesejren på 3-1 over Augsburg i den tyske Bundesliga.

Dermed er Harry Kane noteret for tre mål i sine to første bundesligakampe. Han scorede også et enkelt mål i 4-0-sejren i ligapremieren ude mod Werder Bremen.

Bayern München kom foran 1-0 efter 32 minutter, da Augsburg-stopperen Felix Uduokhai var uheldig at score i eget net.

Otte minutter senere fordoblede Harry Kane knusende sikkert føringen på et straffespark, efter at en af udeholdets spillere havde ramt bolden med armen i feltet.

Efter 69 minutter scorede Kane for anden gang i kampen, da den engelske landsholdsangriber fuldendte et mønsterangreb. Backen Alphonso Davies stod for oplægget.

Få minutter før slutfløjt fik Augsburg reduceret til 1-3. Den indskiftede Augsburg-angriber Dion Beljo kom helt fri foran mål og passerede Bayern-keeper Sven Ulreich.

I søndagens tidlige kamp i Bundesligaen spillede Mainz 1-1 på hjemmebane mod Eintracht Frankfurt.

Mainz, der har Bo Svensson som cheftræner, indkasserede målet til 1-1 i tillægstiden, selv om Frankfurt var blevet reduceret til ti spillere på grund af et rødt kort efter en time.

Den danske landsholdsspiller Jesper Lindstrøm sad på bænken i hele kampen for Frankfurt.