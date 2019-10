Harsk udmelding: Eriksen giver ingen mening

Christian Eriksen til Bayern München vil være en uforståelig, kæmpe overraskelse, mener Lothar Mattäus, for klubben har 'ikke brug for udskiftningsspillere'

Bayern München er en potentiel ny arbejdsgiver for Christian Eriksen, når fynboens nuværende kontrakt med Tottenham udløber næste sommer, hvis man tror tyske Sport1.

Men det vil være en temmelig dum idé, siger den tyske landsholdslegende, Bayern-ikon og nuværende Sky-fodboldekspert Lothar Mattäus til samme medie.

Faktisk man kan sige, at Mattäus er alt andet end duperet over den 27-årige danskers kvaliteter.

- Jeg har fulgt ham i lang tid, og han har skuffet mig indtil videre i 2019. Et skifte til FC Bayern giver ikke nogen mening for mig og vil være meget overraskende, siger han.

- For mig er han ikke en spiller, der vil hjælpe Bayern. Er han ikke god nok for Tottenham, er han heller ikke god nok til Bayern. Uli Hoeness (præsident for Bayern München, red) har også sagt, at Bayern ikke har brug for udskiftningsspillere, fortsætter han.

- Eriksen er en fin tekniker, en typisk nummer 10. Men han er for langsom, og Niko Kovac kan godt lide hurtige spillere.

- For mig er Eriksen ikke den slags spiller, der på højeste niveau gør forskellen. Til sommer bør de koncentrere sig om Kai Havertz (fra Leverkusen).

- De har også stadig Philippe Coutinho, som spiller en fantastisk 10'er. Glem heller ikke Thomas Müller, der kan spille alle offensive pladser, og som man ikke må opgive. Jeg står ved min holdning: Eriksen giver ingen mening, siger Lothar Mattäus.

