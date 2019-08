Hattrick i Bayern München-sejr

Robert Lewandowski sørgede lørdag aften for, at Bayern München hurtigt kom tilbage på vindersporet med alle tre mål i 3-0-sejren ude over Schalke 04.

Bayern München skuffede i holdets første kamp i Bundesligaen, hvor mesterholdet spillede 2-2 hjemme mod Hertha Berlin.

Men i lørdagens bundesligakamp i Gelsenkirchen var Bayern München overbevisende i både spillet og i antallet af chancer.

Lewandowski åbnede sin personlige målfest med en scoring på straffespark efter 20 minutter.

Fem minutter inde i anden halvleg scorede den polske landsholdsangriber på et frispark, der var flot sat ind.

Et kvarter før tid viste Lewandowski også sine evner i åbent spil, da han med en retningsbestemt tæmning kom ind i feltet og afsluttede sikkert til slutresultatet 3-0.

Philippe Coutinho, der er lejet i FC Barcelona, kom ind til sin debut for Bayern München i anden halvleg og spillede lidt over en halv time.

Den offensive midtbanespiller Ivan Perisic, der er hentet i Inter, kom ind samtidig med Coutinho og fik sine første minutter i Bayern-trøjen.