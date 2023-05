Helt godnat: Alt er revet væk

Det syder og koger i Dortmund.

Lørdag kan den lokale Bundesliga-klub, BVB 09, vinde det tyske mesterskab efter ti års Bayern München-dominans.

Få steder på kloden dominerer ét hold så kraftigt, som Bayern gør i Tyskland, og derfor er det en gigantisk ting, hver gang sydtyskerne ikke står til at rende med titlen.

Og derfor bobler det i Dortmund inden sidste runde.

Ifølge flere tyske medier melder samtlige hoteller om så godt som udsolgt i weekenden. Belægningen er på 97 procent, og vil man finde noget i den billige ende, står den på camping i Wuppertal tre kvarters kørsel væk.

Die Gelbe Wand kan for alvor komme til at gynge lørdag eftermiddag. Foto: Thilo Schmülgen/Reuters/Ritzau Scanpix

Marriott har noget til 7000 kroner for en overnatning for to personer. Ellers synes alt revet væk.

Nogle særdeles sløje steder på airbnb er billigere, så det er selvfølgelig en mulighed…

Der er også stadig mulighed for at komme ind og se kampen på Signal Iduna Park til kampen lørdag eftermiddag mod Mainz. Der er der. Men vist mest, fordi Mainz-fansene er gået i gang med at sælge deres billetter, fordi der er temmelig meget at tjene på det.

En dansker kan komme på tværs

Der er solgt 8000 billetter til Mainz-fans, men deres billetter går som varmt brød på online-auktioner disse dage til op mod 800 euro (knap 6000 kroner).

Jude Bellingham og Dortmund er meget tæt på det tyske mesterskab. Foto: Alex Gottschalk/Getty Images

Til gengæld fortæller Dortmund-borgmester Thomas Westphal, at der ikke bliver tale om storskærms-arrangementer i byen. Klubben har ganske enkelt ikke været i stand til at forhandle en aftale hjem med rettighedshaver Sky.

Og så til det rent sportslige, for mesterskabet er ikke i hus endnu. Bo Svenssons mandskab skal altså lige besejres først, før det er sikkert:

Dortmund fører med to point ned til Bayern München. De kan ikke nøjes med uafgjort, da Bayerns målscore er markant bedre, hvorfor de forsvarende mestre vil nappe titlen ved pointlighed.

Der vil blive skelet nervøst mod syd, hvor FC Köln tager imod Bayern München. Bayern skal altså vinde for at sikre sig titlen igen.

Alle kampe har start 15.30.

Det glemmer de aldrig

Ebbe Sand sammen med blandt andre cheftræner Huub Stevens konstaterer, at de alligevel ikke vinder det tyske mesterskab. Foto: Ina Fassbender/Ritzau Scanpix

Bo Svensson og Mainz kan være stærkt medvirkende til, at Bayern vinder mesterskabet.

De skal bare tage til Dortmund og tage point, mens Bayern vinder i Köln.

Det leder tankerne tilbage på 2000-2001-sæsonen, hvor Bayern nær havde smidt det hele til en dansker. Schalke og Ebbe Sand havde kortvarigt pokalen mellem deres hænder efter at have vundet 5-3 over Unterhaching. I øvrigt på en scoring af Ebbe Sand.

Meldingerne gik på, at kampen i Hamborg var færdig, og jubelen brød ud i Gelsenkirchen. Men det var kortvarigt. Kampen var ikke forbi. I stedet havde Bayern fået indirekte frispark i HSV-feltet, og kort efter bragede svenske Patrik Andersson bolden i mål til 1-1.