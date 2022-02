Helt skør trænerjubel: Amok med hunden

FC Kölns cheftræner, Steffen Baumgart, havde svært ved at tøjle følelserne, da han sad i coronakarantæne. Så kom hunden til hjælp

Man skulle næsten tro, at FC Kölns cheftræner, Steffen Baumgart, havde undsluppet offentlighedens søgelys, da hans mandskab lørdag mødte Freiburg i Bundesligaen.

Her måtte den tyske træner nemlig blive hjemme med coronakarantæne, hvor han fulgte opgøret fra sofaen med sin familie.

Men tværtimod er Baumgart gået viralt, fordi hans datter ikke kunne nære sig for at finde telefonen frem, da farmand havde mere end almindelig svært ved at tøjle temperamentet, da hans spillere kæmpede sig til en vital 1-0 sejr hjemme på RheinEnergieSTADION.

Efterfølgende røg videoen - som du kan se øverst i denne artikel - på TikTok, hvor brugerne har haft en fest med klippet, hvor Steffen Baumgart iført sin karakteristiske kasket hopper rundt med hjertet udenpå tøjet.

Det tager resten af familien i stiv arm, mens familiens hund på et tidspunkt tilsyneladende forsøger at berolige Steffen Baumgart, da den rejser sig på bagbenene og lægger sine forben på hans skuldre.

Blandt andre den engelske legende Gary Lineker er blandt dem, der har moret sig over videoen med den 'familiære trænerbænk'.

Steffen Baumgart har været ansat i FC Köln siden maj 2021. Klubben indtager aktuelt sjettepladsen i Bundesligaen, et point efter netop Freiburg.