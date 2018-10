Helt vanvittigt: Sådan et selvmål har du aldrig set før

Landsholdsmålmand Kasper Schmeichels eks-kollega Ron-Robert Zieler slap med kun at blive til grin for hele fodboldverden.

Selv om Stuttgart-målmanden lavede sæsonens mest mærkværdige selvmål, og Werder Bremen fik udlignet til 1-1, sørgede Gonzalo Castro kort efter for med målet til 2-1, at Stuttgart for første gang i denne sæson kunne trække sig sejrrigt ud af en kamp i Bundesligaen.

Ron-Robert Zieler, der i forrige sæson var tilknyttet Leicester City, undgik dermed for at blive skurken.

Efter lidt over en times spil havde han så travlt med at få rettet på knæstrømperne, at han ikke alt for sent opdagede, at den kroatiske back Borna Sosa havde adresseret et indkast til netop ham.

Da den 29 årige målmand, der i flere omgange har forsøgt sig i England, blev klar over tingenes tilstand, var det for sent, og Ron-Robert Zieler blev så febrilsk, at han fik sparket bolden i eget net.

Trods den uventede hjælp fik Werder Bremen spoleret en ellers vellykket start, men det var selvforskyldt, fordi nordtyskerne i godt en time måtte spille med en mand mindre, da den serbiske midterforsvarer, Milos Veljkovic blev udvist efter 36 minutter.

Se også: City-spiller scorer selvmål fra modstanders banehalvdel

Se også: Fodbold-stjerne rammer forsiderne: Tre børn med tre kvinder på få uger

Se også: Vanvid på Vestegnen: Selvfølgelig er Zornigers job til diskussion