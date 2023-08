Her er Lindstrøms prisskilt

Frankfurt er klar til at sælge, hvis der kommer et bud i niveauet 250-260 mio. kr. for den danske landsholdsspiller - størst interesse fra Juventus og formentlig Newcastle

260 mio. kr.!

Det er prisen, som Frankfurt forlanger for Jesper Lindstrøm, hvis han skal sælges i sommerens transfervindue.

Som Ekstra Bladets forstår det, er Frankfurt parat til at lade danskeren gå, hvis der lander et bud mellem 34-35 mio. euro hos tyskerne, men det skal ikke vente helt til i slutningen af transfervinduet, fordi de skal hente en erstatning ind.

Leipzig har allerede budt 186 mio. kr. Det er blevet afvist, og siden har der ikke været den store kontakt mellem parterne.

Til gengæld har to andre klubber lagt sig i førerfeltet i forhold til Jesper Lindstrøm her i sommervinduet.

Det handler om Juventus og formentlig Newcastle, der viser stærk interesse for danskeren.

Jesper Lindstrøm koster 260 mio. kr. Kommer der en klub og smider det beløb, bliver han solgt. Foto: Finn Frandsen

Udfordringen i forhold til Juventus er den, at klubben er tvunget til at sælge, før de kan handle.

Jesper Lindstrøm står højt på prioritetslisten hos 'Den gamle dame', men økonomien er presset, og derfor skal der sælges ud, før der er økonomi til at forstærke truppen.

Juventus, der blot sluttede som nummer syv, skal spille Conference League. Og det medfører voldsomt fald i indtægterne fra UEFA.

Federico Chiesa er en af dem, der er sat til salg. Klubben har nu i et stykke tid forsøgt at afhænde den offensive midtbanespiller for at skabe kapital til fornyelse i spillertruppen.

Jesper Lindstrøm har haft to fornemme sæsoner i Frankfurt. Nu påkalder han sig interesse fra flere klubber. Foto: Anke Waelischmiller/Ritzau Scanpix

Men også nyrige Newcastle menes at være blandt bejlerne til den 23-årige danske landsholdsspiller, der på to sæsoner i Frankfurt for alvor har slået sit navn fast på den europæiske fodboldscene.

I den første sæson som vinder af Europa League og i den seneste sæson med fine præstationer i Champions League samt en sæson med ni scoringer og fire oplæg. Han sluttede med en skadeperiode på to måneder og nåede ikke topniveauet til sidst i sæsonen.

Kan sælge to profiler

Som tiden går, frem mod transfervinduet lukker 1. september, bliver situationen ikke lettere at løse i forhold til et salg.

For som Ekstra Bladet forstår det på tyske kilder, skal Frankfurt nå at hente en erstatning ind, hvis Jesper Lindstrøm bliver solgt. Og det kan sagtens betyde, at prisen på Lindstrøm bliver skruet i vejret frem mod transferdeadline.

Men Frankfurt er imidlertid forberedt og opmærksom på, at der kan ske et klubskifte i forhold til Jesper Lindstrøm.

Klubben har allerede kastet sin kærlighed på den 20-årige algier Farès Chaïbi, der aktuelt spiller i franske Toulouse.

Jesper Lindstrøm koster 260 mio. kr. Det er mere end 200 mio. kr., han er steget i værdi, siden skiftet fra Brøndby for to år siden. Foto: Hasan Bratic/Ritzau Scanpix

Men det er ikke kun Lindstrøm, som de bekymrer sig om i Frankfurt i resten af måneden.

Angriberen Randal Kolo-Muani, der er holdets største profil, kan også blive solgt. Prisskiltet er 100 mio. euro - 750 mio. kr. - og det er en pris, som Paris Saint-Germain forsøger at forhandler ned.

Både Lindstrøm (2026) og Muani (2027) er på lange kontrakter med Frankfurt, og meldingen fra de kanter er, at prisen skal betales, før et salg kommer på tale.

