Her kan transkønnede selv vælge hold

Det tyske fodboldforbund (DFB) har torsdag godkendt et regelsæt, der gør det muligt for nonbinære, trans- og interkønnede selv at vælge, om de vil spille på et kvinde- eller herrehold.

Det skriver DFB på sin hjemmeside.

Reglerne gælder for amatørrækkerne, ungdomsrækkerne og futsal.

- Fodbolden står sammen om diversitet, og det tager Det Tyske Fodboldforbund også del i. Med ændringen skaber vi vigtige forudsætninger for forskellige typer af køn for at spille, udtaler DFB's ambassadør for diversitet og tidligere landsholdsspiller Thomas Hitzlsperger.

Tidligere har det i høj grad været op til de regionale foreninger at tage beslutninger på vegne af de forskellige køn. De nye regler kommer derfor som et kærkomment tiltag, udtaler DFB's vicepræsident for damefodbold Sabine Mammitzsch.

- De nationale og regionale foreninger har længe udtrykt usikkerhed om håndteringen af nonbinære, trans- og interkønnede. De har derfor været meget åbne for indførslen af et landsdækkende regelsæt, siger hun.

Ordningen træder i kraft i sæsonen 2022/2023.

