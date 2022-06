Her vil stjerne blive præsenteret

Det er et spørgsmål om tid, inden Liverpool-stjernen Sadio Mané kan kalde sig Bayern München-spiller.

Tirsdag gennemførte han lægetjekket i den tyske storklub, og efterfølgende gav han sig tid til at skrive autografer foran klubbens stadion iført en Bayern-trøje.

Bayerns sportsdirektør, Hasan Salihamidzic, tager da også allerede skiftet for givet.

- Vi er alle glade og stolte over, at vi kan hente så stor en spiller, så stor en verdensstjerne, siger Hasan Salihamidzic til Sky TV ifølge nyhedsbureauet dpa.

Han beretter, at alt gik godt første dag, og at 'Sadio følte sig komfortabel'. Sportsdirektøren tilføjer desuden, at et par ting mangler at blive ordnet, inden angriberen efter planen bliver præsenteret onsdag.

Bayern nåede i sidste uge til enighed med Liverpool, der havde papir på Mané i et år mere.

Den tyske klub betaler i grundbeløb 32 millioner euro for Sané, svarende til 238 millioner kroner.

30-årige Mané har spillet for Liverpool siden 2016, da han skiftede fra Southampton.

I 269 optrædener for Liverpool er det blevet til 120 mål for senegaleseren.