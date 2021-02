Hertha Berlin henter tysk VM-guldvinder hjem

Karrieren var gået helt i stå hos Juventus for Sami Khedira i den seneste tid.

Nu forsøger den tyske VM-guldvinder fra 2014 at genstarte sit fodboldliv i Hertha Berlin.

Han skifter til Hertha Berlin med øjeblikkelig virkning, og den 33-årige vender dermed hjem til Tyskland efter over ti år i udlandet.

Khedira spillede 99 kampe og scorede 21 mål for Juventus i Serie A. Samlet blev det til 145 kampe for Juventus.

For spanske Real Madrid blev Khedira noteret for 102 kampe i La Liga for Real Madrid. Her blev det til seks mål. Samlet blev det til 161 kampe for Real Madrid.

- I Sami Khedira får vi en topspiller, som har været på kontrakt hos nogle af Europas topklubber.

- Han vil hjælpe os med sin erfaring fra Champions League, Serie A, La Liga og fra sin tid på landsholdet ved VM og EM, siger Hertha-sportsdirektør Arne Friedrich til klubbens hjemmeside.

Friedrich spillede selv sammen med Khedira på det tyske landshold ved VM i Sydafrika i 2010.

- Jeg kender hans evner til at være en leder, og derfor er jeg meget glad for, at han er en Hertha-spiller, siger Friedrich.

Khedira, som tidligere har spillet for Stuttgart, er tilfreds med skiftet til Bundesligaen, som han ifølge Hertha har været væk fra i 3922 dage.

- Hertha gjorde en stor indsats for at hente mig hjem og gav mig muligheden for at vende tilbage til Bundesligaen. Det er jeg taknemmelig for, siger Khedira.

I sommeren 2010 skiftede Khedira fra Stuttgart til Real Madrid, inden han i 2015 blev hentet til Juventus.

Han har vundet det spanske mesterskab to gange, Champions League en gang samt flere andre titler med Real Madrid.

Desuden vandt han fem italienske mesterskaber og flere andre titler med Juventus.