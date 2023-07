Hertha Berlin-keeper anholdt på træningslejr

Hertha Berlin-målmanden Marius Gersbeck blev søndag morgen anholdt på holdets træningslejr, efter at han havde angrebet en 22-årig østriger

Det er ikke en optimal opstart, som Marius Gersbeck har fået i pre-season.

Den 28-årige Hertha Berlin-målmand blev nemlig anholdt søndag morgen på holdets træningslejr i Zell am See i Østrig, efter at han var kommet i karambolage med en 22-årig østriger.

Gersbeck skulle angiveligt have slået den unge østriger flere gange, og personen blev sendt på hospitalet med flere alvorlige skader.

Det skriver Bild.

Den tyske keeper blev taget med ind på stationen for at blive afhørt af det østrigske politi og senere løsladt, så han kunne tilslutte sig resten af holdet.

Hertha Berlin har i en udtalelse bekræftet, at politiet undersøger en spiller, men har ikke yderligere at tilføje.

Men Gersbeck er nu blevet sendt hjem fra træningslejren, men kan se frem til at tage turen til Østrig igen, når sagen skal for retten.

Foto: Soeren Stache/Ritzau Scanpix

Mareridtsstart

Marius Gersbecks farce på træningslejren må nok kandidere til at være den værste start i en ny klub nogensinde.

Tyskeren kom nemlig til hovedstadsklubben denne sommer fra Karlsruhe, og det må i den grad siges, at han har fået en mareridsstart på tilværelsen i Hertha Berlin.

Den tyske traditionsklub rykkede i den netop overståede sæson ud af det fine selskab i Bundesligaen, så Oliver Christensen og co. kan se frem til at skulle kæmpe om at komme op i den bedste tyske række igen.