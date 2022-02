Hold nu kæft, en kasse!

Tyske Tobias Mohr ramte den lige i røven, da han fra 30 meter scorede et af årets flotteste mål

Det kan godt være, at 2022 ikke er mere end godt en måned gammel - men prisen som årets scoring i Tyskland kan meget vel være vundet allerede.

I hvert fald fik tyske Tobias Mohr fredag aften hjemmepublikum til at spærre øjnene ekstra meget op, da han med et brag af et langskud bragte Heidenheim på 3-1 mod Hannover.

Kort inde i anden halvleg i opgøret i 2. Bundesliga var Mohr del af en frisparkskombination, hvor han endte med at sende bolden mod fjerneste stolpe.

Den aktion blev ikke vellykket, men da gæsterne ikke får clearet bolden ordentlig, kan Mohr igen opsnappe den. Og så vælger han resolut at trykke af.

Resultatet kan du se over artiklen - en scoring i absolut verdensklasse!

Der var behørig ros til backen, der såmænd på den anden side af pausen havde bragt Heidenheim på 2-0 efter et tidligt og forrygende selvmål fra gæsterne.

Hannover formåede at slå tilbage inden pausen, men Mohrs drømmetræf fik lukket kampen.

Med 3-1-sejren hænger Heidenheim i den grad fortsat med i toppen af 2. Bundesliga, hvor de med 37 point ligger lige med St. Pauli på andenpladsen og er to points efter Darmstadt - dog for en kamp flere.

Godt halvvejs i sæsonen er ambitionen om oprykning er altså fortsat til at indfri for klubben, der aldrig har været i Bundesligaen.

Du kan se highlights fra kampen her: