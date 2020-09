Holdt afstand og tabte 37-0

Tysk fodboldhold frygtede at blive smittet med coronavirus. Derfor forsøgte de at holde mindst to meters afstand under hele kampen. Resultat: 37-0

Det kan være svært at vinde fodboldkampe, hvis modstanderen bare kan spadsere ned mod ens mål.

Ikke desto mindre var det, hvad det tyske amatørhold SG Ripdorf/Molzen II lod SV Holdenstedt II gøre i en kamp søndag i den 11. bedste tyske række.

SV Holdenstedt II havde i en tidligere kamp mødt Ebstorf II. Senere viste det sig, at en spiller fra Ebstorf II var smittet med coronavirus. Efterfølgende blev alle fra SV Holdenstedt II testet.

Alle prøverne var negative, men Ripdorf havde stadig ikke lyst til at spille kampen, da inkubationstiden på 14 dage endnu ikke var overstået.

Det skriver tyske Allgemeine Zeitung, som også har lagt en video op fra kampen:



Ripdorf ønskede kampen udsat, men Holdenstedt ville gerne spille kampen på den planlagte dato, og anmodningen om en udsættelse blev derfor afvist af det lokale fodboldforbund.

I stedet for at blive væk og få en bøde på 200 euro (1500 kr.) valgte syv spillere at møde op frivilligt, hvilket er det antal, der mindst skal være på et hold, for at en 11-mandskamp kan gennemføres.

Klubben er nemlig i økonomiske problemer og ville gerne slippe for bøden.

- Da kampen begyndte, gav en af ​​vores spillere bolden til modstanderen, og vores hold gik ud på sidelinjen. Holdenstedt scorede, men dommeren gav vores anfører gult kort for usportslig opførsel, siger næstformand i Ripdorf Patrick Ristow til ESPN.

Spillerne måtte tilbage på banen. Det primære fokus var dog ikke på at vinde.

- De gik ikke i direkte dueller og overholdt reglerne for social afstand og holdt to meter mellem dem og Holdenstedt-spillerne, siger Patrick Ristow.

Opgøret endte derfor med absurde 37-0...

