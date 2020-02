Hooligans amok - vilde scener i Hamburg

Langvarige spændinger mellem St. Pauli-fans og Dynamo Dresden-fans kogte over sent fredag, da tilhængere af de to tyske klubber fra 2. Bundesliga stødte sammen.

Efter kampen, der endte 0-0, forsøgte besøgende Dresden-fans at kravle over indhegningen fra deres afsnit over til området med fans fra St. Pauli på Millerntor-Stadion i Hamburg.

Urostifterne gik også til angreb på sikkerhedsvagter, som forsøgte at stoppe dem. Flere vagter kom til skade under tumulten.

En ukendt gerningsmand begyndte desuden at skyde fyrværkeri af. Raketterne fløj op under taget på en af tribunerne og landede nede blandt tilskuerpladserne.

Efter kort tid blev politiet tilkaldt for at tage kontrol over situationen.

Begge fodboldklubber meddelte fredag aften via Twitter, at de vil undersøge hændelsen nærmere.

- Vi håber, at de tilskadekomne kommer sig hurtigt, skriver St. Pauli på Twitter.

Der FC St. Pauli wird die Ereignisse nach Spielende in der Nordkurve intensiv aufarbeiten. Allen Verletzten wünschen wir gute Besserung: You'll never walk alone!#fcsp — FC St. Pauli (@fcstpauli) February 14, 2020

Imens skriver Dynamo Dresden:

- Én ting er sikkert: Én skadet person er én for mange. Vi ønsker alle de berørte en god og hurtig bedring.

Wir werden die Ereignisse nach dem Spiel am Gästeblock mit allen Beteiligten in Ruhe aufarbeiten. Fest steht aber schon jetzt: Jeder verletzte Mensch ist einer zu viel. Wir wünschen allen Betroffenen auch auf diesem Wege gute und schnelle Genesung! #FCSPSGD #sgd1953 — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) February 14, 2020

St. Paulis træner, Jos Luhukay, kritiserer Dresden-tilhængernes opførsel.

- Det er en skam. Sådan bør man ikke opføre sig, siger han.

Samtidig siger Dynamo Dresdens forsvarsspiller Chris Leo til Sky TV:

- Vi vil spille og have det sjovt. Sådanne ting hører ikke hjemme her.

I 2. Bundesliga ligger St. Pauli på en 14.-plads med 23 point, mens bundproppen Dynamo Dresden ligger nummer 18 med 18 point.

