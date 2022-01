HSV knockouter Bundesliga-hold efter straffedrama

Hamburger SV kæmper for fjerde sæson i træk for at vende tilbage til Bundesligaen, og tirsdag fik klubben et selvtillidsboost.

På udebane slog holdet FC Köln fra midten af Bundesligaen ud af DFB Pokal efter et straffesparkdrama, der blev afgjort af en uvant hændelse.

Florian Kainz scorede egentligt på sit og FC Kölns femte forsøg i straffesparkskonkurrencen, men det blev kendt ugyldigt.

Derfor vandt HSV 4-3 i duellen fra pletten efter 0-0 i ordinær og 1-1 i forlænget spilletid.

Florian Kainz gled let og ramte bolden med sit støtteben umiddelbart inden sit spark, og det må man ikke ifølge reglerne, så det var nytteløst, da han og de øvrige Köln-spillere protesterede.

HSV sendte den FC København-ejede angriber Mikkel Kaufmann på banen til de sidste tre minutter af den forlængede spilletid, og for FC Köln vogtede den tidligere Brøndby-profil Marvin Schwäbe buret.

Karlsruhe fra 2. Bundesliga er også klar til kvartfinalerne efter en 1-0-sejr på udebane over 1860 München fra den tredjebedste række.