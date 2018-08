Husker du 'verdens værste benbrud'? Nu er han tilbage

Dario Scuderi har brugt to år på at komme sig efter en mareridtsagtig skade

Der var ikke noget i benet, der ikke gik i stykker den forfærdelige dag i september 2016.

Dario Scuderis ben knækkede sammen - på den værst tænkelige facon, som et ben ikke skal gøre. Ledbånd, muskler, sener. Alt blev smadret.

Billederne fra UEFA Youth League-kampen mod Legia Warszawa gik verden rundt og må have fået mange fodboldfans til at gyse ved tanken.

Karrieren lignede noget, der aldrig ville nå at komme i gang for Dortmunds bare 18-årige italiener.

Men lige siden har han arbejdet for det, aldrig mistet troen, gennemgået ni (!) operationer og har nu gjort comeback.

Det skete mandag for Dortmunds reserver mod Luner SV.

- Efter en lang og hård tid, hvor lægerne allerede havde afskrevet mig. Tak til min familie og mine venner og BVB, uden jer ville jeg ikke have klaret det, skriver han på Instagram.

Han har fortalt, at lægerne på et tidspunkt gav op, og at Dortmund tilmed støttede ham økonomisk, så han kunne komme i gang med en uddannelse i sports management, når/hvis karrieren ikke blev til noget.

Dario nægtede dog, sled for det og gjorde comeback på træningsbanen i maj.

Foto: All Over Press

Foto: All Over Press

Foto: All Over Press

Foto: All Over Press

