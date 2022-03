Fredagens opgør mellem Bochum og Borussia Mönchengladbach blev stoppet før tid, efter en linjedommer blev ramt af et ølkrus. Direktør raser over situationen

- Det er svært, det er forfærdeligt.

Sådan lyder nogle af ordene fra en tydeligt skuffet Hans-Peter Villis, der er administrerende direktør i Bundesliga-klubben VfL Bochum, oven på fredagens fadæse.

Det var nemlig på Bochums hjemmebane, at kampens ene linjedommer efter cirka 70 minutters spil blev ramt i hovedet af et ølkrus. En situation, der førte til, at dommeren på banen stoppede kampen.

- Nogle få mennesker ødelægger alt det, vi har bygget op her i årevis, siger direktøren i et interview med den tyske avis BILD.

- Der er krig i Ukraine, vi har lavet en special-trøje, og vi gør alt, vi kan for at give vores bidrag til denne forfærdelige begivenhed. Og så sidder der folk og bevidst kaster ølkrus. Hvor dum kan man være? Her er 25.000 tilskuere, men nogle mennesker fatter det bare ikke. 1200 kilometer fra os er der krig..

Borussia Mönchengladbach scorede begge deres mål inden for det første kvarter af anden halvleg, og kort tid efter kom afbrydelsen så.

Hans-Peter Villis har derfor heller ikke meget til overs for de fans, der stod bag.

- Vi vil ikke have noget med den slags fans at gøre. Der er et par fans her, som ikke kan kontrollere deres hænder og hjerner. Men det er individer. Det er ikke de generelle fans adfærd. De er bare nogle idioter, der ødelægger klubbens image.

Bochum har på deres Twitter-profil også undskyldt over for linjedommeren Christian Gittelmann.

- En yderst pinlig og bitter aften for os. En ekstrem dum aktion fra en idiotisk fan, skriver de.

Bochum oplyser samtidig på deres hjemmeside, at klubben arbejder tæt sammen med politiet i forhold til at få identificeret den eller de rette personer i forhold til den kastede kop, og at man er parate til at sanktionere vedkommende.

Bochum og Gladbach ligger henholdsvis på 11.- og 13.-pladsen i den bedste tyske fodboldrække.