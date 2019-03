Hvor uheldig kan man være? Bizart sne-uheld for Bundesliga-stjerne

Du kan se episoden i tv-klippet øverst i artiklen

Det var nærmest en bedrift i sig selv, at Hannover 96 og Leverkusen formåede at spille søndagens Bundesliga-opgør til ende trods et voldsomt snevejr i det nordtyske.

Græstæppet på HDI-Arena i Hannover var i store perioder dækket af sne og måtte løbende ryddes under kampen. Rydningsarbejdet forhindrede dog ikke, at en temmelig bizar situation udspillede sig i det 33. minut.

Spillerne formåede at spille kampen færdigt trods et massivt snevejr. Foto: Ritzau Scanpix

På daværende tidspunkt var hjemmeholdet bagud 0-2, og derfor øjnede Hannover-spillerne et lys i mørket, da den japanske landsholdsspiller Genki Haraguchi elegant rundede Leverkusens keeper, den tidligere Brøndby-målmånd Lukas Hradecky, og sendte bolden sikkert mod det tomme mål.

Ind kom bolden dog aldrig.

Sneen stoppede ganske enkelt bolden kort før målstregen, selvom afslutningen bestemt ikke manglede fart. I bagklogskabens lys burde Genki Haraguchi nok bare have løftet bolden en anelse for at undgå at blive snydt af vejrguderne.

Hannover 96 endte med at tabe opgøret 2-3, til trods for at de fik udlignet til 2-2. Leverkusens Kai Havertz scorede sejrsmålet med tre minutter igen.

Banen måtte ryddes flere gange, men det kunne ikke forhindre, at sneen fik afgørende indflydelse på opgøret. Foto: Ritzau Scanpix

