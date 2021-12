Hylder dansk super-stime

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Det startede helt fantastisk, da Bo Svensson i januar overtog bundholdet Mainz i den tyske Bundesliga.

Nu har danskeren været cheftræner for klubben i 34 kampe - svarende til en hel sæson, og det tyske fodboldmagasin Kicker gør status, og Svenssons stime af gode resultater er stadig imponerende.

Kun Bayern München, Dortmund, Frankfurt og Wolfsburg har hentet flere point end de 54 point, danskeren har hjemført til Mainz. Og alle fire klubber har langt større budgetter.

- Holdet har en fantastisk plan. Alle ved, hvordan man spiller mod bolden. Det er en fantastisk præstation af hele trænerteamet med Bo i spidsen, siger sportsdirektør Christian Heidel til Kicker.

- Man har brug for en afbalanceret trup, og når nogen kommer ind, skal han vide, hvad han skal gøre. Vi bliver ikke tyske mestre, men vi kan skabe problemer for et hvert hold, siger Heidel.

Bo Svenssons pointgennemsnit lyder på 1,59 point pr. kamp, og det er rekord i klubben. Tidligere havde nuværende Chelsea-manager Thomas Tuchel rekorden med 1,41 point pr. kamp.

I øjeblikket ligger man nummer syv i Bundesligaen med 21 point for 14 kampe, men der er kun to point op til Hoffenheim på den femteplads, der er lille Mainz' bedste slutplacering nogensinde.

Inden jul mangler Mainz at spille mod Bayern München, Hertha Berlin og Frankfurt.

--------- SPLIT ELEMENT ---------