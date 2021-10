Hyldes efter vanvittigt indhop

Yussuf Poulsen vendte et nederlag til sejr, da han lørdag kom på blev skiftet ind og udlignede til 1-1 efter kun 54 sekunder på banen.

RB Leipzig, som danskeren spiller i, var ved pausefløjt bagud med 0-1 mod Greuther Fürth, men efter pausen blev Yussuf Poulsen sat på banen, og her brugte han altså under et minut på at komme på tavlen.

Landsholdsangriberens scoring blev starten på en forrygende anden halvleg af Leipzig-mandskabet, der endte med at vinde kampen med 4-1 over Greuther Fürth.

Yussuf Poulsens indhop blev afgørende. Foto: Ritzau Scanpix

Efter kampen var cheftræneren i RB Leipzig, Jesse Marsch, fuld af rosende ord om danske Yussuf Poulsen.

- Det er vigtigt, at vi lærer af første halvleg, men frem for alt, så bliver vi også nødt til at tale om vores reaktion i anden halvleg. Spillerne, som kom ind, spillede rigtig godt, og Yussuf Poulsen vendte kampen rundt på egen hånd, siger han ifølge klubbens twitterprofil.

Også Yussuf Poulsen har udtalt sig om lørdagens indskiftning og sejr. Ifølge ham var det afgørende, at hjemmeholdet fik bragt mere intensitet i deres spil i anden halvleg.

- Fürth spillede godt i første halvleg, men så bragte vi mere intensitet ind i vores spil i anden halvleg. Vi vendte kampen til vores fordel, spillede fodbold, som vi ville, og scorede fire, flotte mål, siger han.

Med sejren og de tre point placerer RB Leipzig sig på en foreløbig sjetteplads i den tyske Bundesliga.

Bizarre scener: Fænomenalt dansk indhop