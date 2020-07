Hyret efter katastrofal fiasko

Det bliver den tysk-senegalesiske fodboldtræner Daniel Thioune, der skal forsøge at få Hamburger SV tilbage i Bundesligaen.

Mandag meddeler HSV i et opslag på Twitter, at man har indgået en toårig kontrakt med den 45-årige træner.

Han skifter fra ligakonkurrenten VfL Osnabrück, som han har stået i spidsen for siden efteråret 2017. Han har ikke anden trænererfaring fra højeste niveau, og som aktiv gjorde han sig også kun i mindre tyske klubber uden for Bundesligaen.

- For mig er jobbet i HSV en stor udfordring, og jeg vil gå til den med hårdt arbejde og hjerte, siger han til klubbens hjemmeside.

- Alle ved, at HSV vil tilbage i Bundesligaen. Men det hjælper ikke at tale om det. Jeg vil arbejde hårdt sammen med resten af holdet for at sikre, at alle spillerne udvikler sig, og vi får succes på banen.

Daniel Thioune, der sidste år rykkede Osnabrück op i 2. Bundesliga og i den netop afsluttede sæson sikrede overlevelse, kommer dog på en vanskelig opgave i den nordtyske klub.

Efter lørdagens afsked med Dieter Hecking fortalte den nu forhenværende HSV-træner til Hamburger Morgenpost, at udfordringen for HSV er, at klubbens økonomi er presset.

Hamburger SV rykkede ud af Bundesligaen i 2018. Foto: Fabian Bimmer/Reuters

Der er ikke penge til nye spillere, og de profiler, der har forladt klubben de seneste år eller gør det over sommeren, kan næppe erstattes, påpegede Hecking ifølge dpa.

Var HSV rykket op i Bundesligaen, var hans kontrakt automatisk blevet forlænget med et år.

HSV gik glip af playoffkampe om oprykning på sidste spilledag. Bielefeld og Stuttgart rykkede direkte op, mens Heidenheim mandag aften møder Werder Bremen i andet opgør ud af to om en billet til Bundesligaen.

Første kamp mellem holdene endte 0-0.

